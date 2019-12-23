«Минскпроект» показал, каким может быть Национальный выставочный центр

Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который Александр Лукашенко поручил построить возле «Экспобела» в 2021 году.

Фото: «На стройках Минска»

Главный архитектор «Минскпроекта» показал газете «На стройках Минска» визуализацию проекта, который он считает наиболее удачным.

«Предложение "Васильковое небо" считаю наиболее удачным. Концепция центра представлена в виде белорусского василька — и символично, и оригинально. Мощение открытых выставочных площадок для демонстрации наших технических брендов предполагается в виде белорусского орнамента по мотивам слуцких поясов. Основание цветка — центральный корпус — предназначен для организации выставок достижений регионов», — сказал главный архитектор института Владимир Архангельский.

Для строительства была согласована площадка возле ТРЦ «Экспобел». Рассматривались и другие площадки, в том числе в районе Малиновки на пересечении МКАД и Брестского шоссе.

Необходимость строительства НВЦ возле «Экспобела» может и вовсе отпасть, потому что недалеко оттуда хотят построить международный финансовый центр с выставочным комплексом, о чем было сказано во время недавнего визита Александра Лукашенко в ОАЭ.