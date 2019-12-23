Полиция аргументировала обвинение по делу Шеремета

При подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50.

«Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в 1987 году (партия изготовления корпуса 40)», — говорится в сообщении.

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета, отмечают в полиции.

«На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность», — добавили в полиции.

Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы 63 статью Конституции. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.