Житель Молодечно сообщил в милицию о возможных взрывах в местных школах

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На линию «102» поступило сообщение о возможном взрыве в четырех учреждениях образования города.

По данным СК, правоохранители эвакуировали 24 учащихся и два преподавателя из двух школ, в остальных учреждениях граждан не было. В ходе обследований зданий взрывоопасных предметов не обнаружено.

Звонившим оказался пьяный 50-летний местный житель, у него зафиксировано более 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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Тэги: угроза взрыва школа Город: Молодечно

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