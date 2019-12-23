Золотов перешел из «Витебска» в «Урал»

Состав российского футбольного клуба «Урал» пополнил 25-летний защитник сборной Беларуси Николай Золотов.

«В национальном чемпионате "Витебск" выступил не очень удачно, впрочем, моторный крайний защитник, по признанию многих специалистов, был одним из лучших на своей позиции в стране. Как итог, в этом году Николая впервые вызвали в национальную сборную. Он дебютировал за главную команду своей страны в товарищеской игре 9 сентября на выезде в матче против Уэльса. В той встрече он провел на поле все 90 минут», — сообщила пресс-служба уральцев.

Игрок рассказал в интервью о переезде в Екатеринбург.