Литва ввела дополнительные ограничения на закупку электроэнергии с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает канцелярия главы литовского государства.

В сообщении со ссылкой на слова Науседы отмечается, что поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.

«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов литовского государства и жителей Литвы», — цитирует пресс-служба Науседу.

Президент Литвы также пообещал, что будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств — членов Евросоюза и стран-партнеров.