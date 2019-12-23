Литва ввела дополнительные ограничения на закупку электроэнергии с БелАЭС

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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает канцелярия главы литовского государства.


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В сообщении со ссылкой на слова Науседы отмечается, что поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.

«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов литовского государства и жителей Литвы», — цитирует пресс-служба Науседу.

Президент Литвы также пообещал, что будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств — членов Евросоюза и стран-партнеров.

В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее, уточняет интернет-ресурс Delfi. Кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлено действие его лицензии. Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Гитанас Науседа Город: Островец

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