В минском аэропорту встретили 5-миллионного пассажира

Андрей Прокопчик прилетел 23 декабря из Франкфурта.

На борту самолета объявили его имя и попросили пройти к человеку, который ожидает у трапа. Так Андрей Прокопчик узнал, что стал 5-миллионным пассажиром, сообщает TUT.by .

Мужчину встречали на красной ковровой дорожке с шампанским, музыкой и воздушными шарами. Ему вручили сертификат на пользование бизнес- и вип-залом аэропорта в течение года, праздничный торт, а также организовали бесплатный трансфер до Минска.