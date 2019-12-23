В минском аэропорту встретили 5-миллионного пассажира

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Андрей Прокопчик прилетел 23 декабря из Франкфурта.

На борту самолета объявили его имя и попросили пройти к человеку, который ожидает у трапа. Так Андрей Прокопчик узнал, что стал 5-миллионным пассажиром, сообщает TUT.by.

Мужчину встречали на красной ковровой дорожке с шампанским, музыкой и воздушными шарами. Ему вручили сертификат на пользование бизнес- и вип-залом аэропорта в течение года, праздничный торт, а также организовали бесплатный трансфер до Минска.
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Тэги: Национальный аэропорт Минск Белавиа Персона: Андрей Прокопчик Город: Минск

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