В Минске согласовали условия обмена пленными в Украине до конца года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Украине согласовала условия обмена удерживаемыми лицами, который должен состояться до конца этого года.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции, передает Офис президента Украины.

Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года, как, собственно, и договаривались во время парижского саммита в "нормандском формате". И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать тех незаконно удерживаемых под арестом наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево пребывали в плену и которые на протяжении четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», — отметила Лутковская.

По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, в настоящее время списки окончательно дошлифовываются. «Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения — судьбы людей», — подчеркнула она.

На прошлой неделе в Минске стороны на заседании ТКГ не смогли согласовать дату обмена удерживаемыми лицами.