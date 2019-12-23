Медведев назвал условие для дополнительной финансовой поддержки Беларуси

Премьер-министр России заявил, что в переговорах с Беларусью не согласована дорожная карта о наднациональных органах, единой валюте и эмиссионном центре.

Дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства, заявил он 23 декабря журналистам.

«Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — приводит слова Медведева сетевое издание «Говорит Москва» .

В таком случае, по словам российского премьера, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

Глава российского правительства также проинформировал, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.

Очередная встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. По ее итогам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил журналистам, что пока не достигнуто соглашение по нефти, газу и налоговой сфере.

В то же время, по его словам, полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка.

Владимир Путин свою позицию обозначил накануне. На пресс-конференции в Москве 19 декабря он заявил, что стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов.