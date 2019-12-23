Фотофакт. В Минске прошел бал суворовцев и кадетов

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Республиканский новогодний суворовско-кадетский бал прошел в столице в четвертый раз и собрал 166 танцевальных пар юношей и девушек.

Ведущие вечера — учащаяся Минского государственного колледжа искусств Алеся Грищук и воспитанник Минского суворовского военного училища Никита Иваницкий. Несколько дней назад пара вернулась из Москвы, где представляла Беларусь на IV Международном Кремлевском кадетском балу, передает агентство «Минск-Новости».

С напутственными словами к молодежи обратился заместитель министра обороны Сергей Потапенко. Он отметил, что цель мероприятия — патриотическое воспитание и приобщение молодых людей к высокой культуре.

Вечер открылся торжественным вальсом.
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Тэги: кадетский корпус суворовское училище новогодний бал Персона: Алеся Грищук Никита Иваницкий Сергей Потапенко Город: Минск

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