Фотофакт. В Минске прошел бал суворовцев и кадетов

Республиканский новогодний суворовско-кадетский бал прошел в столице в четвертый раз и собрал 166 танцевальных пар юношей и девушек.

Ведущие вечера — учащаяся Минского государственного колледжа искусств Алеся Грищук и воспитанник Минского суворовского военного училища Никита Иваницкий. Несколько дней назад пара вернулась из Москвы, где представляла Беларусь на IV Международном Кремлевском кадетском балу, передает агентство «Минск-Новости» .

С напутственными словами к молодежи обратился заместитель министра обороны Сергей Потапенко. Он отметил, что цель мероприятия — патриотическое воспитание и приобщение молодых людей к высокой культуре.

Вечер открылся торжественным вальсом.