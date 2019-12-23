Минская компания заплатила 100 тысяч евро Вакарчуку за выступление на корпоративе
Народный депутат Украины и вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе компании Wargaming, создавшей игру World of Tanks.
В партии «Голос», которую возглавляет Вакарчук, эту информацию подтвердили. Выступление состоялось 21 декабря. «Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — подчеркнули в партии, передает
В телеграм-канале «Новина» сообщили, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро. Кроме того, в райдере певца был прописан запрет на фото- и видеосъемку выступления.