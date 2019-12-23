Русские националисты пикетировали представительства Беларуси в Москве и Петербурге

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Несколько молодых людей приняли участие в пикетировании белорусского посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге.

Фото: NN.by

Активисты организации «Русские демократы» вышли с плакатами «Великая Русь и Белая Русь: один корень, одна история, один народ», «Хватит делить русских на нерусских», «Русский флаг вернется в Брест», «Европа в Москве, а не в Вильнюсе», «Польские паны, вон из Белой Руси» и другими, сообщает NN.by.

«Я полагаю, что никакой реальной интеграции нет. Есть ленинские границы, по которым советская номенклатура поделила одну страну. Лукашенко выступал за реальную интеграцию только тогда, когда в России он был популярнее Ельцина. После Ельцина все изменилось. Лукашенко хочет получать из России деньги на поддержание своего режима под разговоры о дружбе и союзничестве. Наш пикет за интеграцию, но против Лукашенко. Мы тоже не хотим, чтобы Кремль оплачивал режим Лукашенко под все эти разговоры. Мы за восстановление исторической России, разрушенной советской властью», — сказал сопредседатель «Русских демократов», историк Сергей Григоров.

«Русские демократы» — это маргинальная националистическая организация, выступающая за «русское национальное государство», отказ принятия мигрантов с Кавказа и Средней Азии.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Русские демократы Беларусь-Россия шовинизм Персона: Сергей Григоров Город: Москва

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