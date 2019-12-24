«Нарушение основного права человека». Берлин призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

Ввести мораторий на смертную казнь призвала белорусские власти уполномоченная правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи в МИД ФРГ Бербель Кофлер.

«В очередной раз стало известно, что в Беларуси приведен в исполнение смертный приговор. Как неоднократно говорилось, федеральное правительство убеждено, что смертная казнь нарушает фундаментальное право человека — право на жизнь. Поэтому смертная казнь категорически отвергается. Федеральное правительство вместе со своими партнерами прилагает усилия для отмены смертной казни по всему миру», — говорится в заявлении Кофлер, размещенном 23 декабря на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

19 декабря бобруйское издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову сообщило о расстреле Александра Осиповича, приговоренного к смертной казни за двойное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, приговор в отношении 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича вынес 9 января судья Михаил Мельников на выездном заседании Могилевского областного суда.

Верховный суд 14 мая отклонил апелляционную жалобу. На заседании коллегии по уголовным делам Верховного суда Осипович просил изменить инкриминируемое ему обвинение «убийство двух и более лиц с особой жестокостью» на «убийство при превышении пределов необходимой самообороны». Ему было в этом отказано.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудили решение Верховного суда Беларуси оставить в силе смертный приговор.