Атмосферные фронты принесли в Беларусь непогоду — объявлено штормовое предупреждение

/ Общество
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Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.


В декабре в Беларуси десять дней переписываются рекорды тепла

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов пройдут дожди (в юго-западных — сильные дожди).

Местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная воздух прогреется до +5..+10°C.

В столице днем пройдет дождь. В некоторых районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток зафиксирует следующие значения:

  • утром +6..+8°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером +5..+7°C.
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Тэги: погода

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