Атмосферные фронты принесли в Беларусь непогоду — объявлено штормовое предупреждение

Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов пройдут дожди (в юго-западных — сильные дожди).

Местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная воздух прогреется до +5..+10°C.

В столице днем пройдет дождь. В некоторых районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток зафиксирует следующие значения: