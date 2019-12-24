Кого коснется амнистия-2020

Планируемая в 2020 году амнистия по охвату будет примерно такой же, как и проведенная в уходящем году.

Подготовить законопроект об амнистии, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, поручил Александр Лукашенко.

Как сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» , над документом будут работать ВС и МВД: «Разумеется с даты 9 мая он должен уже начать применяться».

«Думаю, что эта амнистия будет по своему охвату примерно такой же, как была предыдущая амнистия 2019 года», — дополнил он.

По его словам, закон об амнистии будет включать не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных.

В ходе интервью Сукало также подчеркнул, что одна из текущих задач судебной системы Беларуси — гуманизация применения действующих норм законодательства.

«Мы сейчас работаем над оптимизацией и смягчением ответственности за экономические преступления. Я думаю, что мы сейчас должны активно заниматься и пересмотром применения закона по некоторым «наркотическим» статьям, в которых были изменены низшие пределы санкций. Мы также пересмотрим эти приговоры по некоторым категориям дел. Вся наша деятельность направлена на интересы людей, чтобы действительно защитить и сберечь каждого человека, без нужды не направляя в места лишения свободы», — заявил глава Верховного суда.

Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» был подписан главой государства 20 июля этого года «в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь».

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким, — это несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Отдельным категориям осужденных (в т.ч. совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 антинаркотической ст. 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусмотрено сокращение срока наказания на один год, несовершеннолетним — на два года.

Сообщалось, что в ходе объявленной летом амнистии предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тысяч.