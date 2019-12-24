Ночью в Чашниках в гараже сгорел «Форд»

Пожар, в результате которого был уничтожен 19-летний автомобиль «Форд-Фокус», произошел сегодня ночью в одном из частных гаражей в Чашниках.

Когда спасатели прибыли на место вызова, бокс для авто во всю полыхал.

Как сообщили в МЧС, пожар был локализован и ликвидирован за считанные минуты.

Огнем повреждены стены и потолок гаража, уничтожен автомобиль «Форд-Фокус» (2000 г.в.).

Одной из версий причин возгорания является короткое замыкание электропроводки автомобиля.