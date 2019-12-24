Ночью в Чашниках в гараже сгорел «Форд»
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Пожар, в результате которого был уничтожен 19-летний автомобиль «Форд-Фокус», произошел сегодня ночью в одном из частных гаражей в Чашниках.
Когда спасатели прибыли на место вызова, бокс для авто во всю полыхал.
Как сообщили в МЧС, пожар был локализован и ликвидирован за считанные минуты.
Огнем повреждены стены и потолок гаража, уничтожен автомобиль «Форд-Фокус» (2000 г.в.).
Одной из версий причин возгорания является короткое замыкание электропроводки автомобиля.