У католиков Сочельник: что можно, нужно и запрещено делать

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В преддверии одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова — верующие соблюдают особенно строгий пост, получивший название Сочельник, поскольку в этот день употребляется в пищу сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна.

Иллюстрация pixabay.com

В традициях праздника указано, что Сочельник заканчивался с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах проходят богослужения.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в костел, который обычно открыт с раннего утра. Готовится праздничный ужин, состоящий из постных блюд.

Как правило, в центр стола ставят блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Перед тем, как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.

Что запрещено делать

  • шить, убирать или заниматься любыми домашними делами и хлопотами (считается, что эти действия отвернут от вас удачу на весь следующий год);
  • есть продукты животного происхождения (допускаются морепродукты);
  • носить черные вещи (это может принести к несчастью).

В настоящее время обычай рождественского хлеба, облаток, распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в эти рождественские праздники.

Как сообщалось ранее, если в этот день кто-нибудь придет в дом, то должен быть принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного богомладенца Христа на сено в ясли.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

Принято также в этот день делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.
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Тэги: Сочельник католики Рождество религия

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