Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Александр Лукашенко накануне католического Рождества обратился к гражданам Беларуси.

По его словам, уже более двадцати столетий «Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды».

Он считает, что христианство существенно повлияло на развитие человечества, а также сформировало такие духовные ориентиры, как социальная справедливость, взаимная поддержка и милосердие.

Лукашенко подчеркнул, что вместе с верой «мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества».

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.