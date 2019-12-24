С нового года белорусские рубли старого образца нельзя будет обменять в обычных банках

С 1 января 2020 года обменять денежные знаки образца 2000 года можно будет только в Национальном банке Беларуси.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 31 декабря 2019 года заканчивается период, когда денежные знаки образца 2000 года можно обменять на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» деньги можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке (Минск, Толстого, 6). Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Деноминация была проведена в Беларуси три с половиной года назад — 1 июля 2016 года. Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года были заменены на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10.000 к 1.

1 июля 2016 года в обращение были выпущены семь номиналов банкнот: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря 2019 года из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 года.

Банкноты крупных номиналов (50.000, 100.000, 200.000 рублей) изъяты из обращения практически полностью — более 99% от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5.000, 10.000 и 20.000 рублей) составил 75,5%. Также выведено из обращения 39,8% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1.000 рублей).