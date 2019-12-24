Экспорт белорусских нефтепродуктов существенно упал

В январе-октябре Беларусь экспортировала 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют официальные статданные.

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В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил 4,44 млрд долларов, что на 19,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с этим Беларусь в январе-октябре резко сократила импорт нефтепродуктов. За 10 месяцев этого года в Беларусь поступило 210,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что примерно в 14 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году экспорт белорусских нефтепродуктов снизиться по сравнению с 2018 годом, заявлял ранее журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко, отвечая на вопросы БелаПАН.

Он отмечал, что поскольку Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь с 1 ноября 2018 года, «миллион, может полтора миллиона тонн» из белорусского экспорта нефтепродуктов может выпасть в 2019 году.

Напомним, Россия в прошлом году подняла вопрос об ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь. Данную инициативу российские власти мотивировали потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

Осенью прошлого года по итогам переговоров правительств двух стран вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Протокол, подписанный вице-премьерами двух стран, предусматривают, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.