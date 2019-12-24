Средняя зарплата в Беларуси почти на 23% ниже российской

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В октябре средняя зарплата в Беларуси была почти на 23% ниже средней зарплаты в России.

Аналитики Нацбанка напомнили, что номинальная начисленная средняя зарплата белорусских работников в октябре составила 1.123,4 рубля, что в реальном выражении на 6,2% выше уровня прошлогоднего октября.


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Как свидетельствуют расчеты регулятора, средняя зарплата в Беларуси ниже, чем в России, но выше, чем в Украине и Казахстане.

«Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (рассчитанная по среднемесячному официальному курсу национальных валют к белорусскому рублю) в октябре 2019 года составила: в России — 1.455 белорусских рублей; в Казахстане — 1.041 белорусский рубль; в Украине — 889 белорусских рублей», — сказано в аналитическом обозрении об основных тенденциях в экономике и денежно-кредитной сфере.

Таким образом, в Беларуси средняя зарплата в октябре была на 22,8% ниже, чем в России, и выше по сравнению с казахстанским и украинским уровнем на 7,9% и 26,4% соответственно.


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В ноябре этого года, выступая в Палате представителей, премьер-министр Сергей Румас заявил, что в будущем году средняя зарплата увеличится до 1.162 рублей. При этом он отметил, что правительство сейчас работает над повышением зарплат низкооплачиваемых категорий граждан.

«Сейчас приходится в ручном режиме заниматься предприятиями, на которых сохраняется недопустимо низкая зарплата — в районе 500-600 рублей», — сказал Румас.

В бюджетном секторе, добавил он, среднюю зарплату в бюджетном секторе планируется довести до уровня 80% от средней зарплаты.

«По пенсиям будем придерживаться принципа, что их уровень должен находиться на отметке 40% от средней зарплаты», — уточнил Румас.


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В свою очередь, министр финансов Максим Ермолович отметил, что особенность бюджета будущего года заключается в увеличении расходов казны на бюджетную сферу.

«Для обеспечения приемлемого уровня зарплат в бюджетном секторе потребуется около 15 млрд рублей. Дополнительно по сравнению с текущим годом планируется изыскать 1,8 млрд рублей на повышение зарплат. В первую очередь, средства будут направлены на оплату труда низкооплачиваемых категорий граждан», — отметил Ермолович.

В частности, добавил он, предусмотрено повышение зарплат учителей и врачей. «Задача по увеличению зарплат бюджетников до 80% от уровня средней зарплаты будет выполнена. В будущем году средняя зарплата бюджетников вырастет с 843 рубля в нынешнем году до 921 рубля в 2020-м», — сказал Ермолович.
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Тэги: зарплата Нацбанк

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