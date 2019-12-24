Зимние каникулы продлятся почти три недели

В этом году школьники будут больше отдыхать во время зимних каникул.

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Как сообщается, фактически они начинаются уже завтра (25 декабря в Беларуси красный день календаря — католики отмечают Рождество, сегодня же — Сочельник).

Вторые в этом учебном году каникулы официально продлятся 19 дней (с 26 декабря по 12 января), пишет «МН» .

Несмотря на то, что пока на дворе совсем не новогодняя погода, по предварительным прогнозам синоптиков, атрибуты зимы в этом году мы все же увидим: мороз и снег ожидаются уже в пятницу.