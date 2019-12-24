Зимние каникулы продлятся почти три недели
В этом году школьники будут больше отдыхать во время зимних каникул.
Как сообщается, фактически они начинаются уже завтра (25 декабря в Беларуси красный день календаря — католики отмечают Рождество, сегодня же — Сочельник).
Вторые в этом учебном году каникулы официально продлятся 19 дней (с 26 декабря по 12 января), пишет
Несмотря на то, что пока на дворе совсем не новогодняя погода, по предварительным прогнозам синоптиков, атрибуты зимы в этом году мы все же увидим: мороз и снег ожидаются уже в пятницу.