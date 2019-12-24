Медики рассказали, сколько в день нужно пить воды
По мнению доктора медицинских наук Аллы Погожевой, избыточное потребление жидкости приводит к распаду белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
Также большая нагрузка оказывается на сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.
Как отметила специалист, в среднем организм в сутки требует 2,5 литра.
Она подчеркнула, что 1 литр воды поступает из пищевых продуктов, а еще 1-1,5 литра в виде свободной жидкости, такой как чай, молоко и супы.
Касаясь вопроса жажды, Погожева отметила, что для ее утоления важно не только выпиваемый объем, но и вкусовые качества. К примеру, кисловатые напитки (морс, отвар фруктов, квас, зеленый чай) стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.
Кроме выше указанных напитков, также кофе, какао, черный чай входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1,5-2 литра.
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