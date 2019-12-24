«Белавиа» рассчитывает получить компенсацию за не поставленные вовремя лайнеры Boeing

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Компания «Белавиа» рассчитывает получить компенсацию за не поставленные вовремя самолеты Boeing 737-MAX8.

Фото belavia.by

Как заявил журналистам 24 декабря первый заместитель генерального директора компании Глеб Пархамович, отвечая на вопрос БелаПАН, «в этой ситуации у нас с компанией Boeing никаких прямых отношений нет по самолетам MAX, у нас договоры с лизинговыми компаниями, и мы ничего требовать не можем. Мы работаем в плане компенсаций с лизинговыми компаниями, и я думаю, что вопросы для «Белавиа» будут решены положительно»

По его словам, в 2020 году планируется поставка одиннадцати новых самолетов для обновления парка.

«На восемь уже подписаны контракты, из них семь — Boeing 737-MAX8. Возможно, еще три приобретем дополнительно», — сказал Пархамович.

Топ-менеджер подчеркнул, что планы у компании очень серьезные. Если сегодня в авиапарке 30 самолетов, то в следующем году будет еще 11: «Это серьезная лепта в развитие. Мы открываем новые направления — Вена, Актау (Казахстан) и с большой степенью вероятности будет Пафос (Кипр). Мы также значительно будем увеличивать частоту полетов по тем направлениям, которые у нас уже есть. За счет этого планируем увеличить количество перевезенных пассажиров».

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассчитывает на возврат в 2020 году в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737-MAX8, полеты которых в настоящее время приостановлены в связи с вопросами безопасности.

Данная тема обсуждалась 5 декабря в Минске на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с вице-президентом авиакомпании Boeing по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии Грегори Лакстоном.

В конце октября гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил журналистам, что компания рассчитывает к лету 2020 года получить семь новых Boeing 737-MAX с доработанным программным обеспечением.

Он напомнил, что в этом году у «Белавиа», как и у многих авиакомпаний, возникли проблемы с поставками Boeing 737-MAX. Два новых самолета этой модели должны были быть поставлены еще в мае и июне.

«В результате мы вынуждены были и расписание корректировать, принимать другие организационные меры. Естественно, это повлияло и на увеличение затрат, и на финансовое положение авиакомпании», — сказал глава «Белавиа».

Гендиректор отметил, что по оценкам «Белавиа» и пилотов авиакомпании, проходивших тренажерную подготовку и хорошо знакомых с этими самолетами, корпорация Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечения, и самолеты будут безопасными в эксплуатации.

Полеты Boeing 737-MAX были приостановлены нынешней весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа. В марте Беларусь присоединилась к запрету полетов.

В настоящий момент воздушный флот «Белавиа» насчитывает 30 авиалайнеров: семь самолетов Boeing 737-800; шесть — Boeing 737-500; пять — Boeing 737-300; два — CRJ-200 LR; шесть — Embraer 195 и четыре — Embraer 175.
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Тэги: Белавиа Боинг Персона: Глеб Пархамович

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