Нацбанк: вопрос о единой валюте и эмиссионном центре с РФ не обсуждается

Вопрос о единой валюте и едином эмиссионном центре Союзного государства Беларуси и России центробанками двух стран в настоящее время не обсуждается.

Как заявил БелаПАН пресс-секретарь Национального банка Беларуси Александр Тимошенко, «в том пакете дорожных карт, который рассматривается и согласовывается, никаких вопросов, касающихся единой валюты и создания единого эмиссионного центра, нет».

Отвечая на вопрос, существует ли проект дорожной карты, который предполагает создание единого эмиссионного центра и общей валюты, пресс-секретарь не исключил, что «теоретически у российских коллег может быть какой-нибудь проект». Но сейчас «данный вопрос не обсуждается в принципе», подчеркнул Тимошенко.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя журналистам ход переговоров по интеграции, заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт.

«Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — подчеркнул Медведев.

В таком случае, по его словам, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

По словам Медведева, речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую. После выполнения которых «можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр», сказал он.

Ранее в Нацбанке Беларуси неоднократно подчеркивали, что единая валюта и эмиссионный центр являются конечным вопросом белорусско-российской интеграции, и сейчас его поднимать преждевременно.

В июле заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц косвенно подтвердил журналистам, что вопрос с Россией о создании единой валюты обсуждается.

«Вопросы могут обсуждаться любые, но это не означает, что завтра мы введем единую валюту», — подчеркнул Калечиц.

Белорусская сторона, добавил он, исходит из того, что создание единой валюты является венцом интеграционных отношений.

«Мы считаем, и об этом говорит опыт Европейского союза, что введение единой валюты является завершающим этапом интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, в том числе равные условия для субъектов хозяйствования. Любая единая валюта, чтобы отвечала интересам всех стран, должна основываться на равных правах и возможностях центральных банков в отношении денежно-кредитной политики», — сказал Калечиц.

В свою очередь глава Нацбанка Павел Каллаур 1 ноября заявил журналистам в Минске, что для разговоров о переходе Беларуси на российский рубль нет никаких оснований.

«Различные разговоры будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет», — сказал Каллаур.