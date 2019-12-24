Минздрав: в Беларуси нет вакцины против ветрянки

Во всех организациях здравоохранения Беларуси вакцина против ветряной оспы для оказания платных услуг в настоящее время отсутствует.

Пользователи соцсетей уже несколько дней обсуждают длительное отсутствие в организациях здравоохранения страны вакцины для желающих привиться от этого заболевания.

На обращение БелаПАН за разъяснением ситуации в Минздраве ответили, что в соответствии с Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (постановление Минздрава от 17 мая 2018 № 42), «иммунизация против ветряной оспы предусмотрена на бесплатной основе детям, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека или через 2 года после проведенной трансплантации».

Для остальных детей и взрослых прививка делается за деньги.

В Беларуси для профилактики ветряной оспы зарегистрирована и разрешена к применению вакцина «Варилрикс» производства компании GlaxoSmithKline Biologicals s.a. (Бельгия).

«По информации официального представителя ООО GlaxoSmithKline Export Ltd., поставка вакцины «Варилрикс» в организации здравоохранения Беларуси для оказания платных услуг населению запланирована на I квартал 2020 года», — отметили в министерстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что бельгийская компания «не поставляет в нашу страну вакцину уже в течение 5 лет из-за небольшого количества заявок на нее». Спрос на прививки против ветрянки в Беларуси небольшой — 2-3 тыс. доз вакцины в год.

Минздрав сообщил, что для осуществления иммунизации на платной основе организации здравоохранения и медицинские центры самостоятельно заявляют и закупают вакцину у поставщиков.

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, ежегодно в Беларуси регистрируется 50-75 тысяч случаев заболевания (за последние годы, в среднем, — около 60 тысяч случаев). Доля детского населения в структуре заболевших ветряной оспой составляет около 95%, из которых более 60% приходится на детей возрастной группы 3-6 лет.

Восприимчивость людей к ветряной оспе — 100%. Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании. Больные становятся заразными за 20-24 часа до появления сыпи и остаются такими до пятого дня с момента регистрации ее последнего элемента. Температура держится два-пять, иногда до восьми-десяти дней. Ветряной оспой болеют как дети, так и взрослые, которые не перенесли болезнь в детстве.

Прививку от ветрянки делать можно и детям, и взрослым, иммунитет сохраняется на всю жизнь.