Лукашенко грозится забрать у России две из трех ниток нефтепровода «Дружба»

Беларусь намерена искать альтернативные российскому варианты поставок нефти. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью «Эху Москвы» .

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

«Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь», — заявил Лукашенко.

По его словам, в ответ было заявлено, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже.

«А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь готова покупать нефть из Саудовской Аравии или США.

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что через Беларусь проходят три нитки нефтепровода «Дружба», по которому Россия поставляет нефть на Запад.

«На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», — заявил президент Беларуси.

По его словам, свои внутренние потребности Беларусь может закрыть собственной добычей нефти. «У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем. Но нам для экономики нужна нефть — чуть больше 6 млн тонн, чтобы полностью себя обеспечить. Но мы у России покупаем 25 млн тонн», — отметил он.

Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь является третьим потребителем российского природного газа после Германии и Италии. «Вы хотите этот рынок потерять? Нет», — заключил он.