МИД ФРГ прокомментировал новые данные об исчезнувших в Беларуси политиках
МИД ФРГ считает, что сведения о похищении белорусских оппозиционных политиков, которые содержатся в интервью DW бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, являются поводом для расследования.
Как заявила представитель МИД Мария Адебар 23 декабря на пресс-конференции в Берлине, в Берлине обратили внимание на это интервью.
«Если есть новые обвинения, то они, по мнению федерального правительства, безусловно, должны быть всесторонне расследованы», — сказала представитель министерства.
Она напомнила, что именно из-за преследования и убийств белорусских оппозиционеров в конце 1990-х — начале 2000-х годов Евросоюз изначально ввел «довольно обширный режим санкций» против властей Беларуси.
Позднее были введены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к нарушению норм международного права, подавлению гражданского общества и демократической оппозиции Беларуси.
На вопрос, могут ли новые сведения, изложенные в интервью Гаравского, повлиять на развитие отношений ЕС и Германии с официальным Минском, пресс-секретарь МИД ответила, что Берлин занимает «фундаментальную позицию», считая необходимым расширение двусторонних связей с Беларусью.
В то же время, добавила Адебар, вопрос взаимодействия белорусских властей с оппозицией является неотъемлемой частью того диалога, который Германия и ее европейские партнеры ведут с Минском. Таким образом, «и это очевидно, мы продолжим обсуждать имеющиеся» проблемы, «находящиеся в поле нашего зрения», цитирует пресс-секретаря