МИД ФРГ прокомментировал новые данные об исчезнувших в Беларуси политиках

МИД ФРГ считает, что сведения о похищении белорусских оппозиционных политиков, которые содержатся в интервью DW бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, являются поводом для расследования.

Как заявила представитель МИД Мария Адебар 23 декабря на пресс-конференции в Берлине, в Берлине обратили внимание на это интервью.

«Если есть новые обвинения, то они, по мнению федерального правительства, безусловно, должны быть всесторонне расследованы», — сказала представитель министерства.

Она напомнила, что именно из-за преследования и убийств белорусских оппозиционеров в конце 1990-х — начале 2000-х годов Евросоюз изначально ввел «довольно обширный режим санкций» против властей Беларуси.

Позднее были введены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к нарушению норм международного права, подавлению гражданского общества и демократической оппозиции Беларуси.

На вопрос, могут ли новые сведения, изложенные в интервью Гаравского, повлиять на развитие отношений ЕС и Германии с официальным Минском, пресс-секретарь МИД ответила, что Берлин занимает «фундаментальную позицию», считая необходимым расширение двусторонних связей с Беларусью.