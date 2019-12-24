Лукашенко пообещал выполнить все договоренности с Россией после переизбрания президентом
В случае очередного его избрания на пост президента, Александр Лукашенко будет реализовывать «все договоренности и планы по интеграции с Россией».
Об этом президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью
«Я скажу искренне, если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы — это дорожная карта. Всё, о чем мы договоримся, это будет реализовано», — сказал Лукашенко.
По его словам, переговоры по интеграции проходят так долго, потому что «времени прошло много, и многое не исполнено».