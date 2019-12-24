Лукашенко пообещал выполнить все договоренности с Россией после переизбрания президентом

В случае очередного его избрания на пост президента, Александр Лукашенко будет реализовывать «все договоренности и планы по интеграции с Россией».

Об этом президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы» . Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

«Я скажу искренне, если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы — это дорожная карта. Всё, о чем мы договоримся, это будет реализовано», — сказал Лукашенко.

По его словам, переговоры по интеграции проходят так долго, потому что «времени прошло много, и многое не исполнено».