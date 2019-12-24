Лукашенко: что же это за союз, когда по всем позициям становится хуже и хуже

/ Политика
Просмотров: 499

Александр Лукашенко задается сегодня вопросом, «что же это за союз, когда у нас по всем позициям становится хуже и хуже»?

Об этом президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

По информации Лукашенко, отрицательное сальдо в торговле Беларуси с Россией за период с 2000 по 2019 годы превышает 120 млрд долларов. «Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала на половину и составляет 5,5%», — сказал белорусский лидер.

«Но Россия это не анализирует. Вам почему-то надо показать, что Лукашенко — это гиря на ногах, Беларусь — это нахлебники. Лукашенко никакой — он капризный. Чепуха полная! Вы хотите ответа? Вам надо градус Лукашенко в России понизить», — заявил президент Беларуси.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Откровения Медведева. Россия берет Беларусь за горло единой валютой

Откровения Медведева. Россия берет Беларусь за горло единой валютой

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией

Дешевого газа Лукашенко в Петербурге не добился, но демонстрирует оптимизм

Дешевого газа Лукашенко в Петербурге не добился, но демонстрирует оптимизм