Лукашенко: что же это за союз, когда по всем позициям становится хуже и хуже

Александр Лукашенко задается сегодня вопросом, «что же это за союз, когда у нас по всем позициям становится хуже и хуже»?

Об этом президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы» . Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

По информации Лукашенко, отрицательное сальдо в торговле Беларуси с Россией за период с 2000 по 2019 годы превышает 120 млрд долларов. «Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала на половину и составляет 5,5%», — сказал белорусский лидер.

«Но Россия это не анализирует. Вам почему-то надо показать, что Лукашенко — это гиря на ногах, Беларусь — это нахлебники. Лукашенко никакой — он капризный. Чепуха полная! Вы хотите ответа? Вам надо градус Лукашенко в России понизить», — заявил президент Беларуси.