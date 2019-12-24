Лукашенко назвал проплаченными акции оппозиции против интеграции

Очень важно работать над вопросами по интеграции России и Беларуси спокойно, не создавая основу для «уличных драк» за независимость и суверенитет. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Жизнь мудрее, чем мы, — цитирует Лукашенко сайт радиостанции. — Мы столько сделали, реализуя союзный договор, нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги, как это было до сих пор. Мы же никогда не форсировали, фейко-гвалта не было вокруг этого до последнего момента. Поэтому мы спокойно должны договариваться о главном, и показывать народу России и особенно Беларуси, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости».

«Потому что это впервые в истории, — добавил Лукашенко. — Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационного рода заявления».

Лукашенко также считает, что информация о протестах белорусской оппозиции в СМИ сильно преувеличена.

«Я их понимаю, конечно. Не надо говорить, что это такие массовые акции. Выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет, 400 человек (это ядро оппозиции) поднимали флаги. И в СМИ кажется, что огромное количество народу. Нет, это обычные люди, кто на работу шел, кто с работы, кто в магазин», — сказал Лукашенко.

«И я их понимаю, я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться, — отметил он. — Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ».

«Самым главным защитником суверенитета и независимости является президент Беларуси, потому что он отвечает по Конституции за это», — подчеркнул Лукашенко.

Представители оппозиции и гражданского общества Беларуси организовали в Минске четыре уличные акции против так называемой углубленной интеграции с Россией — 7 и 8 декабря, а также 20 и 21 декабря. Самой многочисленной была акция 20 декабря — в ней приняло участие более полутора тысяч человек.