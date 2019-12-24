Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать 31-ю дорожную карту

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Президенты Беларуси и России договорились не обсуждать 31-ю дорожную карту из пакета соглашений об «углубленной интеграции». Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы».

Последняя несогласованная дорожная карта содержит в себе договоренности о единой валюте, едином эмиссионном центре и неких наднациональных органах.

О том, что без соглашения по этой карте Беларусь не сможет рассчитывать на финансовую поддержку России, накануне заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.


Откровения Медведева. Россия берет Беларусь за горло единой валютой

«Мы два суверенных государства — Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси. Что касается современного момента по интеграционным вопросам. Есть 31-й план, дорожная карта — это план строительства наднациональных органов: парламент, президент и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать», — заявил Лукашенко.

По его словам, правительство России попыталось опять предложить обсуждение 31-й дорожной карты, но эта тема по договоренности с Путиным была исключена еще на встрече в Сочи 7 декабря.


Лукашенко пообещал выполнить все договоренности с Россией после переизбрания президентом

«В правительстве попытались увязать эти 31 карту, в основном экономические вопросы: таможня, экономика, защита, пространство. Планы тех путей, по которым уже движемся. В основе — это экономика. А 31-я карта — это план строительства или завершения — крыша над национальными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи», — отметил Лукашенко.

Он процитировал Путина: «Мы с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем эти вопросы».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Медведев

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