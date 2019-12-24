Проезд в Минске может подорожать 26 декабря

Об этом сообщил заместитель директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

По его словам, соответствующее решение Мингорисполкома подписано и согласовано с заинтересованными органами. «Сейчас документ находится в Национальном центре правовой информации. Если он будет опубликован 25 декабря, то вступит в силу на следующий день — 26 декабря», — сказал Илларионов.

Проезд на наземном транспорте повысится с 60 до 65 копеек, в метро — с 65 до 70 копеек, на экспрессных автобусах — с 75 до 80 копеек. Пригородный транспорт станет дороже на 2 копейки за один километр.

Плата за проезд в городском транспорте не повышалась с ноября 2017 года, пригородном — с декабря 2016 года.