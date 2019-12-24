Лукашенко: если Беларусь отвернется от России, будет понятно, куда она отвернется

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Россия ежегодно «завинчивает гайки» в отношении Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы».


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«Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее, и каждый год под Новый год это происходит, и все будут постоянно говорить, что мы у вас нахлебники, мы — гиря на ногах, то мы скажем — спасибо, не надо», — заявил Лукашенко.

Россия не хочет и «боится потерять Беларусь», считает официальный белорусский лидер.

«Если Беларусь вообще отвернется от России, и будет проводить не то что самостоятельную политику, это будет сложно сделать, но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется», — отметил Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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