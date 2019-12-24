Россия «плющит» Беларусь по вопросу гармонизации рынков алкоголя и табака, заявил Лукашенко

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Российские чиновники набивают карманы на табачном и алкогольном бизнесе, поэтому Беларусь и Россия не могут прийти к консенсусу по вопросу регулирования этих рынков.

Об этом 24 декабря в интервью «Эху Москвы» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.


Табачный бизнес предпочитает налоги без фильтра

«Водка, коньяки и прочее — у нас здесь жесточайший контроль и нет такой беды, как у вас — паленая водка. Я Путину говорю: вот мы спорим сейчас, открыть ли рынок Беларуси для поставки алкогольных российских напитков. Но мы же договорились: если эффект дает какая-то система, то ее надо взять и в России. Давайте введем государственную монополию. Конечно, вы воевать начнете за этот рынок. Но зато мы людей сохраним», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, Россия не хочет вводить госмонополию из-за коррупции.

«Россия на нас обижается, что белорусских табачных изделий много поставляется. Во-первых, не надо задирать до потолка цены, чтобы бюджет набить. У нас цены значительно ниже, чем у вас, и это большая проблема в данных переговорах. У нас госмонополия, все железно контролируется, потому что речь идет о здоровье людей. Почему вы не хотите это взять?» — задался вопросом Лукашенко.

«Потому что в России карманы набивают не только производители и продавцы алкоголя и табака, но чиновники. Вот почему вы этим путем не идете, а нас плющите, чтобы мы вашу систему взяли», — отметил президент Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Россия алкогольный рынок табачный рынок Персона: Александр Лукашенко

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