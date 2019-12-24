России не нужно строить новую военно-воздушную базу в Беларуси, считает Лукашенко

Об этом президент заявил 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Пожалуйста, пятьдесят самолетов хотите завтра посадить — вот, под Минском, сажайте. Хотите под Витебском посадить? Пожалуйста, сажайте, двадцать, тридцать самолетов. Не надо никаких баз строить, там огромное пространство, места много», — цитирует Лукашенко сайт радиостанции.

В конце сентября этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант», говоря о совместной внешней и оборонной политике в рамках Союзного государства, назвал «неприятным эпизодом» отказ Беларуси размещать российскую военную базу.

Комментируя высказывания Лаврова, глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью радиокомпании «Голос Америки» заявил, что «размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Беларуси не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе». «Поэтому нет смысла в размещении каких-то дополнительных военных объектов на территории Беларуси. Президент Беларуси много раз высказывался на сей счет», — добавил Макей.

17 октября в интервью белорусским негосударственным СМИ Макей сообщил, что вопрос о размещении российской военной базы в Беларуси на данный момент не поднимается. «Уже несколько лет этого вопроса не существует в нашей двусторонней повестке дня», — сказал он.