Лукашенко: Россия никогда не будет воевать с Беларусью

Беларусь волнует, кто будет управлять Россией, как и Россию волнует, что будет с Беларусью, особенно после Лукашенко. Об этом президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов. Фото пресс-службы президента Беларуси

Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Беларусь, уверен Лукашенко: «Я Путину грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь — это хуже, чем потерять кусок где-то России».

При этом официальный лидер считает, что это «вообще нереально и невозможно» в нынешних условиях.

«Даже не стройте таких планов и не пишите об этом и в виртуальном мире, не рассуждайте. Россия никогда не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают: после Украины — вы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Свое мнение Лукашенко обосновал тем, что в белорусско-российских отношениях сегодня нет «революционной ситуации».