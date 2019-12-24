Санкович и Герасименя показали Лукашенко форму для Олимпиады

/ Спорт
Просмотров: 83

Во Дворце Независимости представили варианты формы белорусских спортсменов для предстоящей Олимпиады-2020 в Токио.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

По информации пресс-службы президента, форму представили гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Будет ли принят какой-то из этих вариантов или они будут отправлены на доработку, пока непонятно. К окончательному решению привлекут общественность, в первую очередь, самих атлетов

Спортивная форма разрабатывалась белорусскими компаниями «Соло-Пинск» и «Свiтанак». Один из вариантов выполнен в бело-синих тонах, в дизайне использованы орнаменты и узоры. Наиболее ярким и смелым вариантом оказались бело-красные костюмы, уточнили в пресс-службе.

Александр Лукашенко «внимательно изучил образцы, уделив особое внимание тканям» — по его словам, они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев.

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 олимпийская форма Персона: Ксения Санкович Александра Герасименя Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Made in Belarus. В чем наши спортсмены поедут на Олимпиаду-2018

Made in Belarus. В чем наши спортсмены поедут на Олимпиаду-2018

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Экипировка олимпийской сборной Беларуси поступит в свободную продажу

Экипировка олимпийской сборной Беларуси поступит в свободную продажу