Санкович и Герасименя показали Лукашенко форму для Олимпиады

Во Дворце Независимости представили варианты формы белорусских спортсменов для предстоящей Олимпиады-2020 в Токио.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

По информации пресс-службы президента, форму представили гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Будет ли принят какой-то из этих вариантов или они будут отправлены на доработку, пока непонятно. К окончательному решению привлекут общественность, в первую очередь, самих атлетов

Спортивная форма разрабатывалась белорусскими компаниями «Соло-Пинск» и «Свiтанак». Один из вариантов выполнен в бело-синих тонах, в дизайне использованы орнаменты и узоры. Наиболее ярким и смелым вариантом оказались бело-красные костюмы, уточнили в пресс-службе.

Александр Лукашенко «внимательно изучил образцы, уделив особое внимание тканям» — по его словам, они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев.