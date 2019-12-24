Лукашенко хотел бы выпить с Путиным по рюмке водки, а не собачиться перед Новым годом

В интервью «Эху Москвы» Александр Лукашенко ответил на звучащие в его адрес в российских СМИ упреки.

Как отметил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, в последнее время после встреч с Путиным в российских СМИ сложился образ президента Беларуси как человека капризного.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«В чем заключается мой каприз? В том, что я сегодня даже не торгуюсь — веду переговоры?» — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что не он был инициаторов того, чтобы вынести вопросы об углублении интеграции на уровень президентов.

«Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», — отметил Лукашенко.