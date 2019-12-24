Лукашенко: Витя Гончар был моим хорошим товарищем и другом

Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию Deutsche Welle об убийствах его политических противников. Об это президент Беларуси заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы» .

16 декабря на сайте Deutsche Welle было опубликовано интервью бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, который утверждает, что принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренк, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского.

Гаравский считает, что президент Беларуси не мог не знать об этих убийствах.

«Ну, провокация. Я немедленно дал команду, когда случился этот вброс, запросить информацию в Следственный комитет. Уголовное дело же существует. Пусть тот, кто дал это интервью, приедет с сопровождением хоть из ФСБ и даст показания. Тишина», — заявил Лукашенко «Эху Москвы».

Президент Беларуси подчеркнул, что без его команды «никто не будет совершать такие преступления».

«Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Зачем это мне надо было? Что изменилось, что не стало в Беларуси двух или трех человек? Не надо на меня это грузить», — заявил Лукашенко.

Он сказал, что «это было не нужно тогда и даже теперь». «Убивают своих ярых, оголтелых, опасных противников. А какими они политиками были? Витя Гончар всегда был моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были, в баню ходили вместе. Бизнесмен там какой-то был, Красовский, я вообще его не знал. А Захаренко связался в бизнесе с Украиной, огромные деньги там взял под видом того, что был министром, ушел, но у власти у него все схвачено, и не вернул», — заявил Лукашенко.