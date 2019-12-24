Лукашенко не против, чтобы на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступали за Беларусь

Александр Лукашенко не исключил совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских игр в Токио. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов поинтересовался, сможет ли Беларусь как союзное государство помочь российским спортсменам, которые не подпали под запрет на участие в международных соревнованиях, принять участие в крупных состязаниях.

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки Олимпийской хартии (думаю, не противоречит), если наши федерации договорятся, почему нет? Это будет интересная, успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. Мы родные, поэтому я этого не исключаю. Если это актуально для россиян, если это будет приемлемо и ничего мы не нарушаем, то почему бы нет. Это будет даже красивая страница», — заявил Лукашенко.

По его мнению, за допинг надо наказывать конкретных спортсменов, а не чистых атлетов или всю сборную, иначе под удар попадают талантливые люди, для которых спорт — вся жизнь.

«Допинг есть везде. В чем россияне и руководство России правы: это что, российское изобретение? Посмотрите на некоторых спортсменов: без допинга они такие бы результаты не показали», — цитирует белорусского президента его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что если международные спортивные структуры «Россию наклоняют до колена», то некоторые страны «максимум похлопают по попе, как ребенка».