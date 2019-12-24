Николай Лукашенко ставит Путина в пример отцу

Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с 15-летним сыном в интервью «Эху Москвы».

«Это главный мой оппозиционер. Но мне с ним проще, что он впитал в себя всю мою работу с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, выступал, не критиковал. Он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел. И когда вы начинаете говорить: "Коля — президент", это самый человек, который не приемлет этого», — сказал глава Беларуси.

«Его знают — в Китае он "Маленький принц". Си Цзиньпинь, а особенно его жена, души в нем не чают. Он друг Владимира Владимировича [Путина]. Он не мой друг… Он мне часто говорит: "Вот видишь, как президент должен поступать? Вот посмотри, как Владимир Владимирович…"», — продолжил он.

Александр Лукашенко привел в пример встречу в Сочи, когда при игре в хоккей, Николай Лукашенко отказался играть в пятерке белорусского президента и высказал желание играть в пятерке Путина.