Николай Лукашенко ставит Путина в пример отцу

/ Политика
Просмотров: 1169

Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с 15-летним сыном в интервью «Эху Москвы».

«Это главный мой оппозиционер. Но мне с ним проще, что он впитал в себя всю мою работу с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, выступал, не критиковал. Он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел. И когда вы начинаете говорить: "Коля — президент", это самый человек, который не приемлет этого», — сказал глава Беларуси.


Козырной валет. Для чего сын президента Лукашенко сменил имидж «под принца»

«Его знают — в Китае он "Маленький принц". Си Цзиньпинь, а особенно его жена, души в нем не чают. Он друг Владимира Владимировича [Путина]. Он не мой друг… Он мне часто говорит: "Вот видишь, как президент должен поступать? Вот посмотри, как Владимир Владимирович…"», — продолжил он.

Александр Лукашенко привел в пример встречу в Сочи, когда при игре в хоккей, Николай Лукашенко отказался играть в пятерке белорусского президента и высказал желание играть в пятерке Путина.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Си Цзиньпинь Николай Лукашенко Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко предупредил Москву, что Беларусь лучше не трогать

Лукашенко предупредил Москву, что Беларусь лучше не трогать

Откровения Медведева. Россия берет Беларусь за горло единой валютой

Откровения Медведева. Россия берет Беларусь за горло единой валютой

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией