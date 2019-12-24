Маршрутчик избил пассажира на костылях за грязную одежду в Запорожье

Пассажиры, которые видели избиение мужчины на костылях водителем, никак не отреагировали на это и даже снимали на видео.

Конфликт начался из-за грязной одежды мужчины, сообщает телеграм-канал «Це Запоріжжя». Пассажир рассказал, что он ехал стоя, но водитель предложил ему присесть. После этого маршрутчик начал нецензурно выражаться и пустил в ход кулаки. Он бил пассажира по голове и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.

Другие пассажиры очевидцы происходящего никак не реагировали на избиение. Некоторые из них снимали видео, а другие спокойно проходили по салону.