Лукашенко произвел перестановки в МВД

Александр Лукашенко 24 декабря произвел кадровые перестановки в МВД.

На должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове согласована кандидатура генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.

«Данное кадровое перемещение позволит наиболее полно использовать потенциал Николая Мельченко в интересах Республики Беларусь на межгосударственном уровне. Наличие официального представителя обеспечит необходимый уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, будет способствовать укреплению взаимодействия с руководством правоохранительных органов стран пребывания», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

На место Мельченко назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел. «Назначение обусловлено необходимостью наиболее полно использовать опыт и потенциал Александра Барсукова, который проходил службу практически на всех основных должностях начальствующего состава милиции общественной безопасности. Ранее успешно руководил крупными формированиями в системе органов внутренних дел, в том числе департаментом исполнения наказаний МВД и ГУВД Минского горисполкома», — отмечается в релизе.

На должность заместителя министра внутренних дел «на альтернативной основе подобран и назначен» генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший департамент охраны МВД. «Сергей Хоменко ранее служил во внутренних войсках, где прошел все ступени до первого заместителя командующего внутренними войсками МВД. Профессионализм, организованность, волевые и деловые качества, богатый и разносторонний опыт службы и управленческой деятельности, личный авторитет Сергея Хоменко будут востребованы в системе идеологической и профессионально-должностной подготовки личного состава в целях развития и совершенствования кадрового потенциала органов внутренних дел», — утверждается в сообщении.