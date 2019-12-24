Лукашенко: смертная казнь помогает держать стабильность

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Об этом президент сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря.

Источник: president.gov.by

«Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом», — заявил Александр Лукашенко.

«Ты даже не знаешь, каким я был диктатором, когда на трассе Москва — Берлин под Брестом, на этой нашей минской спокойной трассе, убивали. Наших соплеменников. Едет на дорогом автомобиле, в основном россияне, в форму милицейскую переодевались. Останавливают — отдавай машину. Два слова сказал — убивали, на обочину выбрасывали. И ты не знаешь, как я за месяц с ними разобрался. Не было у нас "Мерседесов" красивых, у россиян одолжил. Спецназовцев ребят туда сажал. Они их останавливают, с автоматами. Я их "квасил", и за месяц ни одного бандита. А они были со всего Советского Союза. На этой трассе не осталось. У меня было 32 организованные преступные группы в Минске... За два месяца разобрался с этими всеми 32 преступными группировками. Жесточайшим образом. Большинство, конечно, сбежало в Россию», — рассказал Лукашенко.


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По его словам, моратория на смертную казнь не будет. «Потому что не имею права, референдум принял это решение. На референдуме. Поэтому референдум может только отменить», — заявил официальный лидер.

«Когда подписываешь смертный приговор, это жуткое переживание, потому что ты понимаешь, что поставишь подпись, и человека убьют. Но когда мне приносят проект указа, я требую материалы уголовного дела, фотографии, и вижу чью-то изнасилованную и расчлененную дочь, у меня другое мнение. На сегодня я на стороне тех родителей, у кого отняли таким образом дочь», — объяснил президент.
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Тэги: смертная казнь Персона: Александр Лукашенко

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