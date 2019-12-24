Лукашенко одобрил размещение магазинов duty free для въезжающих в Беларусь через автодорожные пункты пропуска

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Это предусмотрено изменениями, внесенными в указ от 22 апреля 2014 года № 175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

«В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь (на въезд)», — сообщила пресс-служба президента.

В одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.


На въезде в Беларусь откроют четыре магазина duty free

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд «по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов».

Подобный магазин беспошлинной торговли на въезд пока работает только в минском аэропорту.
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Тэги: duty free беспошлинная торговля

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