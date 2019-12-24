Следователи больше года не могут установить личность женщины, останки которой нашли под Оршей

В сентябре 2018 года в лесополосе вблизи деревень Шатравино и Ставры обнаружены останки неустановленной женщины.

По сообщению УСК по Витебской области, в результате проведенных судебных и криминалистических экспертиз установлено, что обнаруженные останки принадлежат одному лицу женского пола, возраст которой мог находиться в интервале около 25-45 лет. Рост женщины мог составлять 160-165 см, давность захоронения на момент обнаружения может составлять 5-15 лет. Также в ходе проведения экспертиз воссоздан прижизненный облик неустановленной женщины путем составления ее портрета.

Источник: Следственный комитет

Следователи просят граждан, узнавших женщину на изображении, сообщить об этом в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8021-6282660 или в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533-3998044 (круглосуточно).