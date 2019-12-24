Лукашенко подписал указ о деятельности бюджетных организаций

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Документ направлен на создание финансируемых из бюджета организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров. Правом их создания наделены исполкомы областного и базового уровней.

По информации пресс-службы президента, данные центры будут заняты обслуживанием на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также местных администраций районов в городах, исполкомов сельсоветов и поселков.


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В частности, центры будут осуществлять деятельность, связанную с ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.

Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам.
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Тэги: указ президента бюджетники Персона: Александр Лукашенко

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