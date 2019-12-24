Лукашенко уволил заместителя управляющего делами президента

Александр Лукашенко освободил Андрея Стрелецкого от занимаемой должности 24 декабря.

Пресс-служба главы государства не уточнила, в связи с чем принято такое решение. Указано лишь, что «это предусмотрено Указом № 478, который 24 декабря подписал президент Беларуси».

Андрей Стрелецкий был назначен заместителем управляющего делами президента в феврале 2018 года. До этого он возглавлял созданное в 2014 году под крылом УДП предприятие «Белзарубежторг». До прихода в структуры УДП Андрей Стрелецкий возглавлял Белорусский нефтяной торговый дом.