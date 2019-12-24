Владельца аккумуляторного завода Лемешевского выпустили из СИЗО

Бизнесмен Виктор Лемешевский вышел на свободу под залог.

Также под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты этого дела, сообщает TUT.by , ссылаясь на два информированных источника.

Уголовные дела в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка были возбуждены КГБ за получение и дачу взяток. 1 июля их заключили под стражу.

В сентябре глава КГБ Вакульчик сообщил, что по этому делу также задержаны два чиновника Минприроды.