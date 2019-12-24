Владельца аккумуляторного завода Лемешевского выпустили из СИЗО

/ Общество
Просмотров: 50

Бизнесмен Виктор Лемешевский вышел на свободу под залог.

Также под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты этого дела, сообщает TUT.by, ссылаясь на два информированных источника.


КГБ возбудил уголовное дело в отношении соучредителя аккумуляторного завода

Уголовные дела в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка были возбуждены КГБ за получение и дачу взяток. 1 июля их заключили под стражу.

В сентябре глава КГБ Вакульчик сообщил, что по этому делу также задержаны два чиновника Минприроды.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод КГБ Персона: Виктор Лемешевский Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте