«Я как историк говорю». Лукашенко готов поставить памятник Cталину

Глава Беларуси благодарен Иосифу Сталтину за пакт Молотова — Риббентропа.

«Сталину надо поставить памятник в Беларуси — я как историк говорю — за пакт Молотова — Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь». Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря.

При этом, по словам официального лидера, нельзя забывать Рижский договор 1921 года, «когда Россия тогда была и прочее, когда взяли и поделили, отрезали кусок Западной Беларуси и Украины и отдали».

«Был и этот постыдный, наверное, факт. А может, тогда и другого выхода не было. Мне трудно об этом говорить... Но отдавать территорию — это катастрофа. Я никак это не могу переварить. Но начинаю думать: ну, я не жил в той ситуации, может быть, так сложилась ситуация, выхода не было. Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь», — сказал Лукашенко.